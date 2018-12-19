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«شكري» يترأس وفد مصر بمجلس المشاركة المصري-الأوروبي

الحياة السياسية

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

حسن عاشور

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صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكرى وزير الخارجية يغادر العاصمة النمساوية فيينا ، اليوم الأربعاء ، متوجهاً إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يترأس وفد مصر في الاجتماع الثامن لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده غدا الخميس.

وأوضح حافظ بأنه من المقرر أن يرأس الجانب الأوروبي في اجتماع مجلس المشاركة "فيدريكا موجيريني" نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن الاجتماع يستهدف مواصلة الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز واستكشاف أوجه تعاون جديدة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلاً عن تقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

ويأتي ذلك على ضوء أولويات المشاركة للفترة 2017-2020 التي تم اعتمادها في الدورة السابعة لمجلس المشاركة التي عُقدت في بروكسل في يوليو 2017، والتي تحدّد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف حافظ بأنه من المقرر أيضاً أن يتم خلال الاجتماع مناقشة عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط، سوريا، ليبيا، مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وقعت في 25 يونيو 2001، ودخلت حيز النفاذ عام 2004، مما أدى إلى إنشاء منطقة تجارة حرة هي الأولى من نوعها بين الجانبين، وأصبح بمقتضاها الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر.

هذا، وتنص اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية علي أن يُعقد مجلس المشاركة علي المستوي الوزاري مرة سنوياً، وكلما تتطلب الظروف، لبحث المسائل الرئيسية التي تنشأ في إطار الاتفاقية أو أية مسائل ثنائية أو دولية أخري ذات اهتمام مشترك.


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