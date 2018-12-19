  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:43 م
بحث متقدم
ريال مدريد وكاشيما

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكاشيما

القوات الأمريكية

انسحاب "كامل وسريع" للقوات الأمريكية في سوريا

الرئيس السيسي

أول تعليق من«التنمية المحلية» على إحراج محافظ القاهرة

العراق (أرشيفية)

طلب عاجل من العراق للسعودية بشأن صدام حسين

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

غادة والي

للمتقدمات للأم المثالية: لا يجب أن يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة

أبومازن

فلسطين لـ إسرائيل: سنرد بالمثل

نقابة الصحفيين

قرار من النيابة بشأن الاعتداء على الصحفيين

صفقة الأهلى الجديدة تشارك في التدريبات

صور.. صفقة الأهلي الجديدة تشارك في التدريبات

الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

جامعة الأزهر: إعفاء المكفوفين وغير القادرين من رسوم الدراسة

مصرع طالب وموظف في حادثي سير

قضايا وحوادث

مصرع عامل
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

"السترات الصفراء" الهولندية تطالب برحيل الحكومة

#

مصرع طالب غرقا في نهر النيل

#

«مد العمل فوق سن الستين» يهدر المليارات على الدولة

#

طالب يشوه وجه فتاة بموس حلاقة

مصرع

السكة الحديد

التحريات

لقي طالب وموظف مصرعهما، الأربعاء، في حادثي سير بمركزى طما وأخميم، وذكرت التحقيقات الأولية أن الأول صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، والثانى صدمته سيارة نقل مسرعة أعلى الكوبرى العلوى على النيل.

تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحيى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص اصطدام القطار رقم 776 مميز «القاهرة/ سوهاج» بطالب يدعى «زياد. ع. م» 19 سنة- طالب ويقيم بقرية «التل الزوكي» بدائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما أدى لوفاته، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وفى مركز أخميم، لقى موظف بالأوقاف يدعى «محمد. أ. ع» 57 سنة، من قرية أولاد غريب بمركز سوهاج مصرعه، عندما اصطدمت به سيارة نقل قيادة «ناصر. س. ج» 57 سنة، سائق، أثناء عبوره كوبرى سوهاج العلوى على النيل بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ورفع آثار الحادث، والتحفظ على السيارة، وتحرر بالحادثين المحضران اللازمان، وتولت النيابة العامة التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الانتهاء من مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة
» ترامب ينسحب من سوريا بعد مكالمة أردوغان
» «السيسي» يصل القاهرة عائدًا من النمسا
» ضابط "الرقابة الإدارية": حصلنا على إذن النيابة لتسجيل مكالمات المتهمين
» غدا الحكم على 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسي
» تأجيل محاكمة «بديع» و70 إخوانيًا في أحداث عنف
» نتنياهو: لولا السلاح لذبحنا العرب
» صور.. صفقة الأهلي الجديدة تشارك في التدريبات
» إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسة وصرف مساعدات مالية
» الأهلي يستأنف تدريباته بعد مباراة النجوم
» "الداخلية": ربط بيانات المواطنين بـ«الرقم القومي»

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون