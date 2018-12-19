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«يوسف» يجتمع مع «شريف» في مران الأهلي

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الاهلى

محمد يوسف

محمد شريف

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطوّلة مع محمد شريف، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة حديث «يوسف» مع اللاعب حول بعض الأمور الفنية والتكتيكية، قبل أن ينضم اللاعب بعدها إلى زملائه لخوض التدريبات البدنية، تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته مساء اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة جيما الإثيوبي المقرر لها الاحد القادم في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.


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