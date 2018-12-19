سفير مصر في بريطانيا يستقبل رموز الجالية المصرية

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استقبل السفير طارق عادل سفير مصر لدى المملكة المتحدة في مستهل توليه مهام عمله رموز الجالية المصرية المقيمة بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية.

ويأتي ذلك  حرصاً على التعرف على احتياجاتهم والاستماع لوجهات نظرهم وشواغلهم ومقترحاتهم حيال مختلف القضايا.

هذا، وقد أكد السفير المصري خلال اللقاء الذي شارك فيه السفير علاء الدين يوسف قنصل عام مصر في لندن وبحضور أعضاء السفارة والقنصلية العامة على تطلع البعثة بأن تشهد الفترة القادمة تعزيز للتواصل والتفاعل مع المصريين المقيمين بالمملكة المتحدة.

 بما يحقق مصالح الوطن ويدعم أواصر الترابط والتواصل بين الوطن وأبناءه في الخارج، مع التأكيد على الدور الهام الذي يضطلع به المصريون بالخارج في تمثيل وطنهم ونقل الصورة الإيجابية عن مصر.


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