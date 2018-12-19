«يوسف» يحاضر لاعبي الأهلي

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الاهلى

محمد يوسف

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران المسائي اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص «يوسف» خلال المحاضرة على الحديث عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمرحلة القادمة، والتي تشهد خوض مباراة جيما الاثيوبي المقرر لها الأحد القادم، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يطير إلى أثيوبيا، مساء غدٍ الخميس، استعدادًا لمواجهة جيما، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة، سجلها ناصر ماهر ومروان محسن.


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