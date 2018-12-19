أول تعليق من«التنمية المحلية» على إحراج محافظ القاهرة

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قال مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد قاسم، إن محافظ القاهرة، خالد عبد العال، الذي أحرجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يباشر عمله في ديوان المحافظة بشكل طبيعي وكالمعتاد.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، في أول رد من الوزارة على الموقف المحرج الذي تعرض له محافظ القاهرة، حينما عجز عن الرد على أسئلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات بمنطقة الجبل الأصفر، أضاف أنه يجب الأخذ في الاعتبار عنصر المفاجأة في الأسئلة التي تعرض لها المحافظ.

وتابع متحدث وزارة التنمية المحلية: "يجب الأخذ في الاعتبار أن عنصر المفاجأة له دور، والحرص كل الحرص على الإجابة بناء على معلومات موثقة، والمحافظ له كل الاحترام والتقدير".

وكان اللواء خالد عبد العال، تعرض لموقف محرج أمام الرئيس السيسي، بعد عجزه عن الإجابة على بعض تساؤلات الرئيس حول ما يجري في المحافظة.


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