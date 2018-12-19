السفير المصري في كابول يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأفغاني

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قدم هاني صلاح سفير مصر في كابول أوراق اعتماده للرئيس الأفغاني أشرف غني، حيث نقل له خلال اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناول اللقاء أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث استعرض السفير ما تقدمه مصر من منح ومساعدات لأفغانستان في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والثقافية، مؤكداً على أن مصر معنية بمساعدة أفغانستان خلال الفترة المقبلة في استكمال العملية التنموية الجارية بها.

من جانبه، طلب الرئيس الأفغاني نقل تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن تطلع بلاده لتطوير التعاون مع مصر في كافة المجالات. وأشاد بالدور المصري في أفغانستان، منوهاً بشكل خاص بالدور المحوري الذي تمارسه البعثة الأزهرية في العاصمة الأفغانية كابول لمواجهة الفكر المتطرف ونشر تعاليم الإسلام المعتدلة.

كما أصدر توجيهاته بسرعة تخصيص قطعة أرض بموقع متميز لإقامة مبني جديد للمعهد الأزهري المصري في كابول.


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