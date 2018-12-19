عبدالحفيظ يجتمع مع جيرالدو في الأهلي

19 ديسمبر 2018 - 05:41 م

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الجديد، وذلك قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة ترحيب عبد الحفيظ باللاعب في مرانه الأول مع الفريق بعد الإعلان عن انتقاله رسميًا لمدة أربع سنوات ونصف.

كما حرص لاعبو الأهلي على الترحيب باللاعب الأنجولي الذي انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من أول أغسطس الأنجولي.