  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:24 م
بحث متقدم
بودرة جونسون

أول تعليق لـ«الصحة»بشأن احتواء «بودرة جونسون» على مواد مُسرطنة

ريال مدريد وكاشيما

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكاشيما

وزيرة الصحة

استنفار في مصر بعد ظهور فيروس«كورونا» بالسعودية

أرشيفية

فراخ المطاعم المتردية والنطيحة.. من يحمى بطون المصريين؟

القوات الأمريكية

انسحاب "كامل وسريع" للقوات الأمريكية في سوريا

الرئيس السيسي

أول تعليق من«التنمية المحلية» على إحراج محافظ القاهرة

العراق (أرشيفية)

طلب عاجل من العراق للسعودية بشأن صدام حسين

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

أبومازن

فلسطين لـ إسرائيل: سنرد بالمثل

نقابة الصحفيين

قرار من النيابة بشأن الاعتداء على الصحفيين

حفل زفاف يتحول لمجزرة بسبب نفاد الطعام

الصفحة الأخيرة

خناقة في حفل زفاف
خناقة في حفل زفاف

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. فرح كاد أن يتحول إلى كارثة

#

6 معلومات مثيرة عن زفاف حفيدة ملكة بريطانيا الأسطوري

#

بالصور.. حفل زفاف جماعى فى الشيشان

#

السبب الحقيقي وراء إلغاء ناهد السباعي حفل زفافها

اشتباكات

مجزرة

حفل زفاف

الطعام

انتهى حفل زفاف في إقليم البنجاب في الهند بطريقة مأساوية. فعندما نفد الطعام ولم يعد كافيا للضيوف، تحول العرس إلى معركة، تراشق فيها الضيوف بالصحون والكراسي.

وأظهرت لقطات فيديو صورها أحد الحضور، فوضى عارمة، وصلت للخارج، كما بدأ عدد من الحضور برمي عشوائي للكراسي والصحون.

وبدا أن عددا من الحضور تعرضوا لإصابات خلال الشجار، حيث ظهر عدد منهم ملقي على الأرض، متأثرا بإصابات.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" أن الزفاف وفر المشروبات الكحولية خلال الحفل، ولكن الطعام لم يكن كافيا، مما يعني أن الإفراط في المشروبات الكحولية قد يكون أحد أسباب الفوضى التي جرت في الحفل.

ولم يعرف إذا ما ألقت السلطات القبض على أحد خلال الحفل.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. حمو بيكا يغني لـ"صلاح"
» "الآثار" تبحث عن بقايا مدينة صناعية بـ"الدير الأبيض"
» "المهدي" يعود إلى السودان وسط أنباء عن عفو رئاسي
» الكويت: مباحثات مستمرة مع السعودية لحل أزمة الخليج
» الانتهاء من مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة
» ترامب ينسحب من سوريا بعد مكالمة أردوغان
» «السيسي» يصل القاهرة عائدًا من النمسا
» ضابط "الرقابة الإدارية": حصلنا على إذن النيابة لتسجيل مكالمات المتهمين
» غدا الحكم على 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسي
» تأجيل محاكمة «بديع» و70 إخوانيًا في أحداث عنف
» نتنياهو: لولا السلاح لذبحنا العرب

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق