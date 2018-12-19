سفير مصر في بلجراد يقدم جوائز للفائزين الصرب

19 ديسمبر 2018 - 05:34 م

شارك سفير مصر لدى صربيا عمرو الجويلى في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي نظمه لأول مرة مجلس السفراء العرب فى بلجراد مع مركز الثقافة العربية بالمكتبة القومية لصربيا.

وشمل الحدث كلمة نيابة عن الحكومة الصربية ألقتها "آسيا دراشا مونتيان" مساعدة وزير الثقافة للشئون الدولية أبرزت فيها المكانة الدولية المستحقة للغة العربية، فضلاً عن كلمة لسفير فلسطين بصفته عميد السلك الدبلوماسي استعرض فيها أنشطة مجلس السفراء الجماعية في المجال الثقافي.

كما تم تقديم عروض أعدها دارسو اللغة العربية للأدبيات والبرامج الدراسية بالجامعات، فضلاً عن إلقاء لقصائد الشعر الأدباء المعروفين من مختلف أنحاء العالم العربي.

وقدم الجويلى جوائز للفائزين الثلاثة فى مسابقة اليوم العالمي للغة العربية، عبارة عن دعوات من الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب لحضور دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر عقدها في الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2019.

وكانت سفارة مصر قد بادرت بطرح فكرة تنظيم مسابقات في الشعر والمقال والقصة الصغيرة لطلبة اللغة العربية بالجامعات الصربية، تشجيعاً لهم على التعرف على الأدب العربي، وفى إطار التحضير لمشاركة مصر كضيف شرف فى معرض بلجراد الدولى للكتاب فى أكتوبر 2019، وأول مشاركة لصربيا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وقد حظيت المبادرة بتقديم تلك الجوائز على تقدير كبير من الفائزين الذى عبروا عن تشوقهم لتلبية تلك الدعوة لزيارة مصر، خاصة أنها تشمل شقاً ثقافياً قيماً لاطلاعهم على الإنتاج الأدبي المصرى الرائد إقليمياً، وهو ما لقى صدى إيجابياً وسط الحضور الكبير للحفل الذى تجاوز 400 فرد.



