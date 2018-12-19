صور.. صفقة الأهلي الجديدة تشارك في التدريبات

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جيرالدو دا كوستا

شارك الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الأهلي الجديد في مران الفريق الأحمر الجماعي المقام على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ووصل دا كوستا إلى مقر النادي بالجزيرة اليوم الأربعاء رفقة عدلي القيعي حيث ظهر في تدريبات الفريق الأحمر لأول مرة بعد التعاقد معه لمدة 4 مواسم ونصف.

ويستعد الأهلي للسفر مساء غد الاثنين إلى أنجولا لمواجهة جيما ابا جيفار يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



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