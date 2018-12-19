الأهلي يستأنف تدريباته بعد مباراة النجوم

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة النجوم السابق تدريبات استشفائية على هامش المران المقام اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة بعد الفوز على النجوم بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي للسفر مساء غد الاثنين إلى أنجولا لمواجهة جيما ابا جيفار يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



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