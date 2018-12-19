حارس الأهلي ينتظم في التدريبات الجماعية

19 ديسمبر 2018 - 05:21 م

انتظم شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران فريقه الجماعي المقام حاليا على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وتعافى إكرامي من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، حيث غاب عن مباراة فريقه الماضية أمام "النجوم"، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بثنائية نظيفة.

ويستعد الأهلي للسفر، مساء غد الإثنين، إلى أنجولا لمواجهة جيما ابا جيفار يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.