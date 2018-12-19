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جامعة الأزهر: إعفاء المكفوفين وغير القادرين من رسوم الدراسة

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الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

محمدعبدالرحمن

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جامعة الأزهر

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المكفوفين

رسوم دراسية

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أنه تم إعفاء الطلاب المكفوفين والطلاب غير القادرين من دفع الرسوم الدراسية، إضافة إلى صرف مساعدات مالية لمن انطبقت عليهم الشروط، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على الطلاب غير المنتظمين في حضور المحاضرات.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن فضيلة رئيس الجامعة تواصل مع السادة عمداء الكليات للتأكيد على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للامتحانات ووضع الجداول وأرقام الجلوس بأماكن بارزة في كل كلية، وتطبيق القانون على من تخطى نسب الغياب المقررة، وذلك بالنسبة لطلاب الانتظام.

وأضاف بيان المركز الإعلامي أنه سيتم اختبار الطلاب المكفوفين إلكترونيا "اختياريا"، وذلك بعد نجاح هذه التجربة في العام الماضي.



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