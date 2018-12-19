فلسطين لـ إسرائيل: سنرد بالمثل

19 ديسمبر 2018 - 04:37 م

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها سترد بالمثل في حال قررت إسرائيل رسميا، حظر إدخال الخضار والفواكه من الضفة الغربية لأسواقها.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، أمس الثلاثاء، قرارا لوزير الزراعة الإسرائيلي "اروي ارئيل"، يمنع بموجبه استيراد الخضار والفواكه الفلسطينية، حتى إشعار آخر.

وأضاف عبد الله لحلوح، وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية،: "حتى الآن لم نبلغ رسميا بقرار وقف استيراد الخضار والفواكه".

وذكر "لحلوح" أن إسرائيل منعت، الثلاثاء، إدخال الخضراوات لأسواقها من مراكز تسهيل التجارة بين الجانبين.. "ندرس بدقة هذا الإجراء، ونتابع التفاصيل لوضع النقاط على الحروف في حال تم اتخاذه رسميا".

يأتي القرار الإسرائيلي، كإجراء عقابي، بعد أن قررت وزارة الزراعة الفلسطينية وقف استيراد الخراف من إسرائيل، بحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية.

وأشار "لحلوح"، إلى أن قرار الزراعة الفلسطينية بمنع إدخال الخراف الحية المستوردة من قبل تجار إسرائيليين من دول خارجية، "فني اقتصادي لحماية المنتج الوطني، وتوفير دخل معقول للمزارع الفلسطيني".

وتعد إسرائيل أكبر سوق للصادرات الفلسطينية، بقيمة 878 مليون دولار في 2017، بنسبة 85 بالمائة من مجمل قيمة الصادرات البالغة 1.1 مليار دولار.

كما تعد إسرائيل، أكبر مورد تجاري لفلسطين، بنسبة 52 بالمائة من مجمل مستورداتها السنوية، بقيمة 3.2 مليارات دولار في 2017.



