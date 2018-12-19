  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:39 م
بحث متقدم
الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

جامعة الأزهر: إعفاء المكفوفين وغير القادرين من رسوم الدراسة

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

أبومازن

فلسطين لـ إسرائيل: سنرد بالمثل

نقابة الصحفيين

قرار من النيابة بشأن الاعتداء على الصحفيين

الرئيس السيسي

السيسي يغادر فيينا عائدًا إلى القاهرة

جامعة الأزهر

إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسة وصرف مساعدات مالية

التعليم

"التعليم" توضح حقيقة تحمل الطلاب تكلفة أوراق الإجابات

ارشيف

وزير الدفاع يتابع تدريبات الطلاب الجدد بالكليات العسكرية

عامر حسين يعلن ملعب طنطا والشرقية أمام القطبين بالدوري

«المسابقات» تشترط موافقة الأمن لتأجيل مباراة الإسماعيلي

التحقيق مع مصابي الإيدز فى السجون المصرية

الداخلية: نزلاء سجوننا أقل من أمريكا ولدينا بط وحمام

السيسي يغادر فيينا عائدًا إلى القاهرة

آخر الأخبار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وكالات

أخبار متعلقة
#

"لاسارتي" يغادر القاهرة لإنهاء متعلقاته بـ"الأورجواي"

#

"شكري" يعود من الكويت بعد زيارة رسمية استغرقت 3 أيام

#

"بن سلمان" يزور القاهرة للقاء "السيسي" خلال ساعات

#

السيسي يصل القاهرة عائدًا من الخرطوم

النمسا

فيينا

السيسي

القاهرة

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاصمة النمساوية فيينا ظهر اليوم، عائدًا إلى القاهرة بعد زيارة ناجحة استمرت لمدة أربعة أيام عقد خلالها مباحثات مهمة مع كبار المسؤولين بتلك الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

والتقى الرئيس، يوم الإثنين الماضي، مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيليّن، حيث أشاد الرئيس السيسي بعلاقات الصداقة المصرية النمساوية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات النمساوية في مصر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صور.. صفقة الأهلي الجديدة تشارك في التدريبات
» الأهلي يستأنف تدريباته بعد مباراة النجوم
» حارس الأهلي ينتظم في التدريبات الجماعية
» إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسة وصرف مساعدات مالية
» "التعليم" توضح حقيقة تحمل الطلاب تكلفة أوراق الإجابات
» معلم يقتل طالبًا وشقيقه فى سوهاج
» سميرة عبد العزيز تكشف سرا خطيرا عن فاتن حمامة لأول مرة
» "عجل" يوقف حركة القطارات فى الصعيد
» «2019».. عام الإضرابات الاقتصادية في المنطقة
» تأجيل محاكمة بديع وآخرين فى "اقتحام قسم العرب"
» شاهد.. رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عشاء

    06:30 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون