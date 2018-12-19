  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:39 م
بحث متقدم
الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

جامعة الأزهر: إعفاء المكفوفين وغير القادرين من رسوم الدراسة

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

أبومازن

فلسطين لـ إسرائيل: سنرد بالمثل

نقابة الصحفيين

قرار من النيابة بشأن الاعتداء على الصحفيين

الرئيس السيسي

السيسي يغادر فيينا عائدًا إلى القاهرة

جامعة الأزهر

إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسة وصرف مساعدات مالية

التعليم

"التعليم" توضح حقيقة تحمل الطلاب تكلفة أوراق الإجابات

ارشيف

وزير الدفاع يتابع تدريبات الطلاب الجدد بالكليات العسكرية

عامر حسين يعلن ملعب طنطا والشرقية أمام القطبين بالدوري

«المسابقات» تشترط موافقة الأمن لتأجيل مباراة الإسماعيلي

التحقيق مع مصابي الإيدز فى السجون المصرية

الداخلية: نزلاء سجوننا أقل من أمريكا ولدينا بط وحمام

بجامعة الأزهر

إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسة وصرف مساعدات مالية

الحياة السياسية

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

متابعات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع رسوم تصدير منتجات التكنولوجية الصينية لأمريكا خلال أكتوبر

#

تعليق الدراسة بجامعة تعز احتجاجًا على محاولة اغتيال رئيسها

#

حقيقة الإعفاء من دفع فواتير المياه والكهرباء 4 أشهر

#

"الإغاثة التركية" تقدم مساعدات لجرحى مسيرات "العودة"

جامعة الأزهر

اعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية

رسوم جامعة الازهر

الرسوم الدراسية لجامعة الازهر

قررت جامعة الأزهر إعفاء الطلاب المكفوفين وغير القادرين من دفع الرسوم الدراسية، إضافة إلى صرف مساعدات مالية لمن انطبقت عليهم الشروط.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أنه تواصل مع عمداء الكليات، لتأكيد ضرورة تهيئة المناخ الملائم للامتحانات، ووضع الجداول وأرقام الجلوس بأماكن بارزة في كل كلية، وتطبيق القانون على من تخطى نسب الغياب المقررة، وذلك بالنسبة لطلاب الانتظام.

وأضاف البيان أنه سيتم اختبار الطلاب المكفوفين إلكترونيا "اختياريا"، وذلك بعد نجاح هذه التجربة في العام الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صور.. صفقة الأهلي الجديدة تشارك في التدريبات
» الأهلي يستأنف تدريباته بعد مباراة النجوم
» حارس الأهلي ينتظم في التدريبات الجماعية
» إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسة وصرف مساعدات مالية
» "التعليم" توضح حقيقة تحمل الطلاب تكلفة أوراق الإجابات
» معلم يقتل طالبًا وشقيقه فى سوهاج
» سميرة عبد العزيز تكشف سرا خطيرا عن فاتن حمامة لأول مرة
» "عجل" يوقف حركة القطارات فى الصعيد
» «2019».. عام الإضرابات الاقتصادية في المنطقة
» تأجيل محاكمة بديع وآخرين فى "اقتحام قسم العرب"
» شاهد.. رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عشاء

    06:30 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون