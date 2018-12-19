» إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسة وصرف مساعدات مالية

19 ديسمبر 2018 - 03:42 م

قررت جامعة الأزهر إعفاء الطلاب المكفوفين وغير القادرين من دفع الرسوم الدراسية، إضافة إلى صرف مساعدات مالية لمن انطبقت عليهم الشروط.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أنه تواصل مع عمداء الكليات، لتأكيد ضرورة تهيئة المناخ الملائم للامتحانات، ووضع الجداول وأرقام الجلوس بأماكن بارزة في كل كلية، وتطبيق القانون على من تخطى نسب الغياب المقررة، وذلك بالنسبة لطلاب الانتظام.

وأضاف البيان أنه سيتم اختبار الطلاب المكفوفين إلكترونيا "اختياريا"، وذلك بعد نجاح هذه التجربة في العام الماضي.