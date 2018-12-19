» "التعليم" توضح حقيقة تحمل الطلاب تكلفة أوراق الإجابات

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الوزراء

التربية والتعليم

دفع تكلفة اوراق الاجابات

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عدم صحة المعلومات المتداولة حول قيام وزارة التربية والتعليم بتحميل طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية تكلفة أوراق الإجابة لامتحانات منتصف العام الدراسى الأول

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتحميل الطلاب تكلفة أوراق الإجابات بأى مرحلة من المراحل التعليمية، وأن الوزارة ملتزمة بتوفير أوراق الإجابة للطلاب بشكل مجانى باعتبار أن ذلك دور أصيل وأساسى من أدوارها تجاه أبنائها الطلاب، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الطلاب وأولياء الأمور قبيل بدء موسم الامتحانات.


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