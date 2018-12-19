الإعدام شنقا لمتهم قتل ربة منزل بحرقها بالبنزين

19 ديسمبر 2018 - 03:13 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بإعدام المتهم أيمن أبو العلا، موظف ببنك لاتهامه بقتل ربة منزل حرقا، بدائرة قسم 15 مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

كانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 3386 لسنة 2011 جنايات 15 مايو، لقيامه بقتل عمدا المجني عليها "فاطمة فتحي مبروك" مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض عبوة ممتلئة بمادة البنزين القابلة للاشتعال وقداحة، وكمن لها بالمكان الذي أيقن ذهابها إليه، وما أن ظفر بها حتى قام بسكب البنزين عليها وأشعلها بالنيران مستخدما في في ذلك القداحة، قاصدا من ذلك قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها.