نتنياهو يكشف عدد صواريخ "حزب الله"

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حسان

ابراهيم عيسى

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم من أن عدد الصواريخ بحوزة حزب الله اللبناني ارتفع منذ انتهاء حرب 2006، متهمًا قوة حفظ السلام الأممية "اليونيفيل" بتجاهل الأمر.

وكشف نتنياهو في تصريح أدلى به اليوم عن تقديره لحجم ترسانة حزب الله الصاروخية، قائلاً: "منذ انتهاء حرب لبنان الثانية كان لدى حزب الله 15 ألف صاروخ في لبنان، معظمها في الجنوب، اليوم لديه 110 آلاف صاروخ، لم تصدر اليونيفيل تقريرًا واحدًا عنها".

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