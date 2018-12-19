المسابقات: سموحة و«المقاصة» باستاد الإسكندرية

19 ديسمبر 2018 - 02:00 م

وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على نقل مباراة سموحة مع مصر للمقاصة المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز إلى استاد الإسكندرية بدلاً من استاد برج العرب، وذلك بعد موافقة الجهات الأمنية على نقل مباريات سموحة إلى ستاد الإسكندرية باستثناء المباريات ذات الطابع الجماهيري.

حيث ستقام مباراتا سموحة مع كل من المصري والأهلي المؤجلتين من الجولتين 9، 15 يومي 30 ديسمبر و8 يناير المقبلين على ستاد برج العرب كما هو محدد في آخر تعديل بالجدول، فيما تقام مباراة سموحة مع إنبي ضمن الجولة 20 باستاد الإسكندرية.