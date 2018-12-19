» سميرة عبد العزيز تكشف سرا خطيرا عن فاتن حمامة لأول مرة

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أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنها أول مرة تقف أمام ميكرفون الإذاعة كان عمرها 17 عامًا وكانت في السنة الأولى من المرحلة الثانوية وبدأت في إذاعة الإسكندرية، متابعة: "تعلمت كيفية مخاطبة الميكرفون من أجل توصيل المعلومة للمستمع".

وأضافت في لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنها كانت تقدم برنامج "قال الفيلسوف" منذ السبعينيات حتى توقف البرنامج في عام 2011.

وتطرقت "عبد العزيز" إلى صداقتها مع الفنانة الكبيرة فاتن قائلة: "فاتن حمامة بدأت في مسلسل "ضمير أبلة حكمت" واستمرت حتى وفاتها، وأنها كانت تأمل في زيارة قناة السويس الجديدة.

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