شعراوى: تخصيص 4 آلاف متر بكل قرية لإقامة مشروعات تنموية

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وكالات- حنان حمدتو

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الصعيد

وزارة التنمية المحلية

محمود الشعراوى

كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن إجراءات تنسيقية تتم مع وزارتي الاستثمار والزراعة للتوسع في إقامة مشروع شغلك جنب قريتك وتخصيص مساحة من 1000 إلى 4 آلاف متر في كل قرية لإقامة مشروعات مغذية للمشروعات الكبرى.

وأشار الوزير خلال تفقده لمشروع إنشاء 4 عمارات منخفضة التكاليف تضم 80 وحدة سكنية بمركز يوسف الصديق بالفيوم إلى أنه تم تكليف المحافظين بحصر الأماكن التي يمكن إقامة مصانع صغيرة بها لتوفير فرص عمل للشباب مؤكدًا اهتمام الدولة بدعم التنمية في جميع المحافظات خاصة محافظات الصعيد وتجهيز البنية الأساسية اللازمة لإنشاء مناطق صناعية بها.

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