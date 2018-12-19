سحب الأعمال المتأخرة عن التنفيذ التابعة للمقاولون العرب بالعلمين

19 ديسمبر 2018 - 12:46 م

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الأعمال التى تأخرت فى تنفيذها شركة المقاولون العرب فى مشروع مدينة العلمين الجديدة.

وأشار مدبولى إلى أنه لا تهاون في الالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروع، أو جودة التنفيذ، لذلك بدأ رئيس الوزراء جولته بمشروعات المدينة بتفقد المدينة التراثية، التي تقع على مساحة 230 فدانا تقريباً، حيث يتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لمجمع السينمات والمسجد، وتم البدء في أعمال تنفيذ الأساسات لمباني (الكنيسة – City Hall ) وتشتمل المدينة على (المكتبة – المتحف – City Hall – الكنيسة – المسجد – الحديقة المتحفية – الأوبرا – الساحات – المناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية).

وأكد المهندس أسامة عبد الغنى، رئيس جهاز المدينة، أن المسجد سيتم الانتهاء منه آخر أبريل المقبل، والكنيسة تعقبه تباعا، كما سيتم الانتهاء من مجمع السينمات في نهاية أبريل أيضًا.











