رواتب بعض المسجونين تصل لـ6 آلاف جنيه

19 ديسمبر 2018 - 12:43 م

قال اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن السجين في بعض المصانع بالسجون يحصل على راتب شهري ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف جنيه.

وأقامت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الدور المجتمعي" وذلك بمركز بحوث الشرطة داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وحضر الندوة عدد من القيادات الأمنية والمختصين في هذا المجال، فضلاً عن عدد من الصحفيين .

وكانت وزارة الداخلية أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية تحت اسم "كلنا واحد" ما ساهم بشكل إيجابي في خلق مزيد من التلاحم الشعبي، من خلال توفير الأغذية بأسعار مخفضة بالاتفاق مع أصحاب السلاسل الغذائية، وتوفير الخضروات والفواكه بشوادر "كلنا واحد"، تزامنًا مع توفير الأغذية بأسعار مخفضة في منافذ "أمان" وسداد رسوم الطلاب الغير قادرين وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة .