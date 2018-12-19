  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:34 م
بحث متقدم
التحقيق مع مصابي الإيدز فى السجون المصرية

الداخلية: نزلاء سجوننا أقل من أمريكا ولدينا بط وحمام

الداخلية

رواتب بعض المسجونين تصل لـ6 آلاف جنيه

صلاح

"إيه اللى جاب مارينا لمَكَّة"

ارشيف

رسميًا.. «سولسكاير» مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد

صورة الخبر

«طفل للتبني» يثير الجدل فى مصر

البرادعي

البرادعى يوجه رسالة محرجة للعلمانيين والإسلاميين

تفاصيل اختفاء مليارات من أموال القذافي المجمدة

ظهور نجل القذافي في سجون زامبيا

السيسي

"السيسى" يلتقى بـ 10 شركات نمساوية لبحث الاستثمار بمصر

الخطيب

الأهلي يجتمع لاعتماد عقد "لاسارتي"

محامي حسن كامي: الفنان باعني كل ممتلكاته قبل وفاته

محامي حسن كامي: "الفنان باع كل ممتلكاته لي قبل وفاته"

شاهد.. رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر

الرياضة

رونالدو
رونالدو

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

وفاة الفنان حسن كامي عن عمر 82 عاماً

#

ضبط صاحب صفحة تروّج لمنتجات جنسية على «فيسبوك»

#

رونالدو يتراجع عن احتفاله المثير للجدل ويعتذر

#

مصرع طفل بعد إصابته بنزيف في المخ ..بسبب حمار

عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي منزله المكون من 3 طوابق في مدينة مانشستر الإنجليزية للبيع، مقابل 3.25 مليون جنيه استرليني، أي أكثر من 4 ملايين دولار.

ويتضمن منزل رونالدو في مانشستر مسبحا وجاكوزي وصالة رياضية وغرفة سينما.

واشترى رونالدو المنزل عام 2006 خلال فترة تواجده مع الشياطين الحمر، بمبلغ 3.85 مليون جنيه استرليني أي أكثر من 4.8 مليون دولار.

وقضى رونالدو ستة أعوام مع مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، وتوج معه خلال هذه الفترة بثمانية ألقاب كبرى، من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلقب دوري أبطال أوروبا.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «2019».. عام الإضرابات الاقتصادية في المنطقة
» تأجيل محاكمة بديع وآخرين فى "اقتحام قسم العرب"
» شاهد.. رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر
» شاهد.. أغنية يا حضرة العمدة في اليابان
» داعش يقتل 700 سجين شرقي سوريا
» بسبب ضعف مستواها الدراسي.. طالبة تتناول سم فئران
» "بيتزا هت" تسخر من "مورينيو": "استقبلنا طلب توظيف منه"
» تفاصيل جديدة عن ذبح واغتصاب سائحتين
» 20 لاعبًا بقائمة "سيد البلد" استعدادًا لـ "المقاولون"
» أمنية صادمة لـ"سلوى خطاب" بشأن المقاهى
» معسكر مغلق لـ"الداخلية" استعدادًا لوادي دجلة

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

العملية الشاملة "سيناء 2018" - 8 %
نقل السفارة الأمريكية للقدس - 25 %
مشاركة مصر فى كأس العالم - 4 %
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى - 1 %
مقتل خاشقجى - 63 %
اجمالى المصوتين:133

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون