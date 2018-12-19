"إيه اللى جاب مارينا لمَكَّة"

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شنت الناشطة النسوية دينا أنور، صاحبة دعوة «المجد لخالعات الحجاب»، هجومًا عنيفًا على النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر بسبب زوجته.

وكتبت دينا على صفحتها في «فيس بوك»: «مو صلاح وزوجته مثال حي على المشهد العبثي السائد للغالبية العظمى من أزواج الشرق وزوجاتهم".

وتابعت: "زوج يرتدي دائما فورمة السَّاحل وزوجة تظهر دومًا بفورمة العُمرة»، في إشارة إلى الملابس المحتشمة التي ترتديها زوجة محمد صلاح.

وأضافت: «إيه اللي جاب مارينا لمَكَّة.. يا أبو مكَّة؟»

في المقابل، تفاعل رواد "فيس بوك" على تغريدة  "دينا" حيث قال محمد ضياء: "صلاح طور نفسه فكريا صلاح رياضي كبير والرياضي ديما بيتلاقي الأفكار الجديدة علي صدر رحب ..إنما زوجته كما هي عقلها ما زال في قريتها ... وربنا يسعدهم ببعض".

وأضاف آخر: "دي حاجة متخصكيش".

وكانت دينا أنور قد أعلنت استعدادها لطرح كتاب بعنوان «حكايات خالعات الحجاب والنقاب»، داعية إلى خلع غطاء الرأس والتقاط صور بعد ذلك لاستخدامها كغلاف لمؤلفها الجديد للمنافسة بها في مسابقة «صورة العام» لسنة 2018-2019 .

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