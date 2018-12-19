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رئيس الوزراء يعلن طرح 500 وحدة سكنية للبيع بالعلمين الجديدة

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مدبولى
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متابعات حنان حمدتو

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان إنه جارٍ الإعداد لطرح أكثر من 500 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، للبيع للجمهور، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام، حيث يتم الانتهاء من تنفيذ حوالى 2000 وحدة سكنية بالمشروع .

وأشار إلى أنه جارٍ حاليًا تنفيذ 128 عمارة بمشروع "سكن مصر"، من إجمالى نحو 300 عمارة (أرضى + 7 أدوار متكررة) سيتم تنفيذها بالمشروع، بمدينة العلمين الجديدة، بإجمالى 7 آلاف وحدة سكنية.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، موقعى تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وجامعة العلمين الأهلية بمدينة العلمين الجديدة، وأوضح المهندس أسامة عبد الغنى، رئيس جهاز المدينة، أنه تم البدء فى تنفيذ 9 مبان، بمشروع فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، التى يتم تنفيذها بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مسطح حوالى 62 فدانًا، ومن المقرر الانتهاء من 4 مبان منها، وتجهيزها للتشغيل بنهاية سبتمبر المقبل، بينما يتم أيضا تنفيذ مشروع إنشاء جامعة العلمين الأهلية على مسطح حوالى 126.50 فدان، بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التعليم العالى .

 


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