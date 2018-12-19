  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:34 م
بحث متقدم
التحقيق مع مصابي الإيدز فى السجون المصرية

الداخلية: نزلاء سجوننا أقل من أمريكا ولدينا بط وحمام

الداخلية

رواتب بعض المسجونين تصل لـ6 آلاف جنيه

صلاح

"إيه اللى جاب مارينا لمَكَّة"

ارشيف

رسميًا.. «سولسكاير» مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد

صورة الخبر

«طفل للتبني» يثير الجدل فى مصر

البرادعي

البرادعى يوجه رسالة محرجة للعلمانيين والإسلاميين

تفاصيل اختفاء مليارات من أموال القذافي المجمدة

ظهور نجل القذافي في سجون زامبيا

السيسي

"السيسى" يلتقى بـ 10 شركات نمساوية لبحث الاستثمار بمصر

الخطيب

الأهلي يجتمع لاعتماد عقد "لاسارتي"

محامي حسن كامي: الفنان باعني كل ممتلكاته قبل وفاته

محامي حسن كامي: "الفنان باع كل ممتلكاته لي قبل وفاته"

حملة شبابية «منياوية» لمواجهة ظاهرة «الثأر» في الصعيد

آخر الأخبار

الثار
الثار

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«لا للدم».. حملة شبابي لمواجهة ظاهرة «الثأر» بالصعيد

#

وحدة «"لمّ الشمل» هل تضع حدًا لارتفاع نسبة الطلاق في مصر؟

#

«خليه يقاقي».. حملة شعبية مغربية لمقاطعة الدجاج

#

آمنة نصير: لا يصح الاستشهاد بالسيدة عائشة في هذا الأمر

تحت عنوان «لا للدم لا للتار»، دشن مجموعة من شباب محافظة المنيا مبادرة جديدة لمناهضة ظاهرة الثأر في صعيد مصر، التي تعيق التنمية وتحصد أرواح خيرة الشباب الذين يحتاجهم الوطن للنهوض به.

وأعلنت مجموعة «شباب الخير» بجمعية التنمية والنهضة الأسرية بقرية طنبدي، التابعة لمركز مغاغة، على لسان رئيسها عصام الهمندي، أن المبادرة تنبع من وازع إنساني للحفاظ على الدماء، مشيرًا إلى أنها انطلقت من محافظة المنيا مستهدفة جميع محافظات الصعيد فيما بعد، لتشمل جميع المواطنين، دون تفرقة على أساس الدين أو الجنس أو البلد.

من جانبه قال أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية والنهضة الأسرية المشهرة برقم 1978 لسنة 2008، إن المبادرة اجتمعت بالعمد والمشايخ ورجال الدين من الأزهر والكنيسة وأعضاء لجنة المصالحات بمركز مغاغة، لبحث سبل التعاون وإنجاح المبادرة، مؤكدًا أنه سيتم عمل حملات توعية تجوب شوارع القرى التي تعاني من خصومات ثأرية، بمكبرات صوت، لنبذ هذه الظاهرة وإعلاء قيم العفو والتسامح وحقن الدماء.

وأشار إلى أنه سيتم عمل ندوات تثقيفية لأبناء القرى للوقاية من الوقوع ضحايا لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى الاجتماع برؤوس العائلات التي بينها خصومة ثأرية كلًا على حدا، في محاولة لوأد الفتنة بينهما، وإنها الخصومات.

شهد حفل التدشين عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والدينية والإعلامية والشبابية والنسائية، على رأسهم عاصم راضي، نائب رئيس مدينة مغاغة، والدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب، والدكتور زين العابدين الإطناوي، والشيخ نور الدين بركات، مدير إدارة أوقاف مغاغة، وفوزية شعبان، مدير الإدارة التعليمية، والشيخ حمدي عبد الفتاح، عضو لجنة المصالحات بمغاغة، وفهد أبو الفضل، المخرج بالتليفزيون المصري، والإعلامي سامي جاد الحق، والكاتب الصحفي مصطفى حمزة، ومختلف فئات المجتمع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «2019».. عام الإضرابات الاقتصادية في المنطقة
» تأجيل محاكمة بديع وآخرين فى "اقتحام قسم العرب"
» شاهد.. رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر
» شاهد.. أغنية يا حضرة العمدة في اليابان
» داعش يقتل 700 سجين شرقي سوريا
» بسبب ضعف مستواها الدراسي.. طالبة تتناول سم فئران
» "بيتزا هت" تسخر من "مورينيو": "استقبلنا طلب توظيف منه"
» تفاصيل جديدة عن ذبح واغتصاب سائحتين
» 20 لاعبًا بقائمة "سيد البلد" استعدادًا لـ "المقاولون"
» أمنية صادمة لـ"سلوى خطاب" بشأن المقاهى
» معسكر مغلق لـ"الداخلية" استعدادًا لوادي دجلة

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عصر

    02:42 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون