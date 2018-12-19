"هانى الناظر" رئيسًا لمجلس أمناء "مصر تستطيع"

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وكالات- حنان حمدتو

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هاني الناظر

نبيلة مكرم

وزارة الدولة للهجرة

وشئون المصرين فى الخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم  وزيرة الدولة للهجرة أن الدكتور هانى الناظر خبير الأمراض الجلدية  هو رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، مؤكدة أن المؤسسة ستكون عامل وصل بين علماء الخارج والداخل لجذب مزيد من الخبرات المتنوعة.

 وقال الدكتور هاني الناظر رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، إن المؤسسة سوف تولي اهتمامًا بتكوين رأي عام وطني من المصريين في الخارج، خاصة الخبراء والعلماء البارزين في شتى المجالات، ليقدموا علمهم وخبرتهم بما يساند القضايا الوطنية والقومية للاستفادة من جهودهم في شتى مجالات التنمية.

وأوضح الناظر أن المؤسسة سوف تعمل على إنشاء قاعدة بيانات تضم الرموز البارزة من خبرائنا وعلمائنا بالخارج بمختلف تخصصاتهم وأعمارهم، ووضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في مجالات التنمية وتحقيق الربط بين المصريين بالخارج والوزارات والجهات الوطنية للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية القومية بشتى المجالات الاقتصادية.

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