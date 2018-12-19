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بسبب ضعف مستواها الدراسي.. طالبة تتناول سم فئران

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انتحار طالبة جامعية بتناولها سم فئران بمركز بنى مزار
انتحار طالبة جامعية بتناولها سم فئران بمركز بنى مزار

أحمد الشربينى

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حاولت طالبة التخلص من حياتها بتناولها "سم فئران"، لمرورها بحالة نفسية بسبب ضعف مستواها الدراسي.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، من مستشفى إيتاى البارود العام، يفيد بوصول "أ.ش.ب" 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي ومقيمة مدينة شبراخيت، مصابة بادعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتم حجزها تحت الملاحظة وحالتها مستقرة.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد أباظة، رئيس مباحث شبراخيت، وبسؤالها، قررت بتناولها كمية من "سم فئران" بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب ضعف مستواها الدراسي.

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