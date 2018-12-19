«طفل للتبني» يثير الجدل فى مصر

19 ديسمبر 2018 - 11:23 ص

في خضم الأزمات الاقتصادية لجأ الكثيرون إلى حيل مختلفة لمحاولة التغلب على هذه الأزمات، آخر هذه الحيل، والأكثر غرابة، هو محاولة الأم والأب للتخلي عن طفلهما مقابل المال، حيث أعلنا هذا قبل ولادته، مبررين فعلتهما بأنهما يحاولان توفير حياة كريمة لأخته، بحسب ما ذكره موقع "إيجيبت إندبندنت" الصادر بالإنجليزية.

ومن خلال صفحة على "فيس بوك" تدعي "طفل للتبني"، أعلنت الأم رغبتها في التخلي عن مولدها، قائلة: "إذا أراد أحدهم تبني طفل سيولد، إن شاء الله، في غضون أسبوعين كحد أقصى، وسيتم التبني من خلال الأم وأب المولود، التواصل بشكل خاص؛ للجادين فقط".

وعلق الموقع أن رسالة الأم كانت غامضة، كما حملت العديد من الاحتمالات التي قوبلت بسخط بين العديد من مستخدمي الـ"فيس بوك"، هل كانت تشير إلى الحضانة لكنها قالت بالتبني؟ هل كانت تتوقع التعويض؟ هل لديها أي شروط فيما يتعلق بمن يمكن أن يأخذ الطفل؟، وهو ما دفع الموقع لإجراء تحقيق حول الأمر.

وبدا الموقع بالحصول على رقم هاتف الأم والتواصل معها للاستفسار عن العرض، لكن ما آثار دهشتهم، هو تلقي الأم العديد من المكالمات من أشخاص يعبرون عن رغبتهم في شراء الطفل، بعد فقدنهم الأمل في الإنجاب.

وأوضح الموقع أن الأم في بادئ الأمر تأخرت في الرد عن المكالمات، بسبب العدد الكبير من المكالمات التي تلقتها. بعد التأكد من سلامتها، انتقلت المناقشة مع الأم إلى أحدث نتائج متابعتها مع الأطباء حول حالة الجنين وحمله بشكل عام، وهو ما أكدته بأن كل شىء جيد ولا ضرر على صحة الطفل؟

وفي السياق، سأل الموقع عن عرض التبني الذي أعلنته على "فيس بوك"، وقالت إنها "أم لفتاة تبلغ من العمر عامين ولم تفكر في الولادة مرة أخرى، مضيفة أن هذا الحمل غير مخطط له"، مضيفة أنها "لم تكن قد اكتشفت أنها حامل حتى الشهر الخامس، لذا فقد فات الأوان للإجهاض، لذا قررت أن تكمل بالحمل، ثم إيجاد شخص يتحمل المسئولية عنها".

وتابعت: "إن العثور على شخص ما لتبنيه جيدا والعناية به أفضل بكثير من رؤيته يموت من الجوع وعدم القدرة على الحصول على الطعام له، أو القيام بشيء حرام (ممنوع في الإسلام) للحصول على الطعام!".

وأوضحت أن زوجها بالكاد يلبي احتياجاتها الخاصة، لذلك ليس هناك خيار إلا انتظار المساعدة من أحدهم.

واستطرد: "كنت راضيًا عن ابنتي لأنها كانت أول فرحة، ولم أفكر أبداً في فقدها أو بيعها، لكنني بصراحة لا أريد هذا الطفل. ومع ذلك، أريده أيضًا أن يكون بين عائلة نزيهة تحافظ عليه، ومن ثم لن أكون قلقاً أو خائفاً بشأنه. "على العكس، سأكون سعيدا وسعداء".

وأكدت بصوت حزين: "لا أستطيع رؤيته جائعًا بينما لا أستطيع شراء الطعام، لدي ابنة صغيرة جدا، لذا من غير العدل أن تظلمها".

ثم بدأت تتحدث عن قيمة الطفل لبيعه، قائلة: "أقسم بالله أن هناك الكثير من الناس الذين يريدونه، وقد راسلني أنا وزوجي محمد على فيس بوك، لكن محمد لم يقل نعم لعرض أحدهم، نحن لا نريد الكثير من المال".

وأشار الموقع إلى أن عند هذه النقطة ، فهمنا أن التبني سيكون مقابل مبلغ مالي، وقالت الأم: "هناك سمسار يعمل في بيع المباني والشقق والأراضي، ويريد أن يدفع لنا 50 ألف جنيه مصري، لكن زوجي محمد لا يطمئن إليه، وحاولت إقناعه أن المبلغ جيد، لكنه طلب مني تجاهل المال والتركيز على معاملة الطفل، لذا قلت له أن يقرر هو من يستحقه".

وحددت الأم مبلغ الطفل بقيمة 20000 جنيه مصري، واصفة إياه بمبلغ بسيط للغاية، ولكنها تقبله مقابل تسليم الطفل إلى الأشخاص الذين تشعرهم بالراحة ومعاملة طفلها بالحسنة.

ولفت الموقع أن عند هذه النقطة طلبت منا الأم التحدث مع زوجها لاستكمال بقية مراحل التفاوض، قال الزوج في اللحظة الأولى من الحديث معه إنه "يريد أن يقابل الأسرة الذي ستتبنى الطفل في نفس يوم ولادة زوجته، حيث يجب علينا أن نلتقي قبل أن تدخل غرفة العمليات من أجل ملء البيانات المتعلقة بالأب والأم، وإلا سيتعين علينا الدخول في إجراءات التبني والتنازل، والتي تتطلب الذهاب إلى مركز الشرطة، والذي سيكون أمر "معقد" للغاية.

وبعد بضعة أيام، اتصل الأب بمراسلي الموقع لمعرفة أين نقيم، كان في طريقه إلى المستشفى مع زوجته، ووصف كيفية الوصول إلى المستشفى، وكانت هذه أول مقابلة مع العائلة في مستشفى الشاطبي بالإسكندرية.

طوال فترة الانتظار فحص الطبيب لها، جلست الأم تلمس بطنها بأصابعها الضعيفة من وقت لآخر، وكأنها تمس الجنين لتقول لها "وداعًا"، حيث يمكنها أن تذهب للولادة في أي لحظة وتخرج لتجد زوجها قد تخلوا عن ابنها.

في هذه الأثناء، جلس الأب على أحد الأرصفة في المستشفى، إنه شاب في أوائل العشرينيات، يرتدي ملابس أنيقة ويدخن سيجارة واحدة تلو الأخرى بينما تلعب ابنته بجانبه.

وخلال المحادثة معه، لاحظ الأب أن الهواتف التي كان يحملها مراسلو الموقع كانت تسجل، وعلق قائلاً: "إذا كنت تريد تسجيل الفيديو، فقم بذلك، إنها ضمانة لك فلا فرق في حياتي، هو ابني وأنا حر معه، هذا هو التبني، ويمكنني التنازل عنه في أي مركز شرطة".

وأكد أنه لن يعود للبحث عن ابنه، مشيرًا إلى أنه لن يسأل عن عنوان أولئك الذين سيحصلون علي طفله، ولن يكون مهتمًا بمعرفة أسمائهم بالكامل

وعندما رفض المراسلون إعطاءه أي من الوثائق لتسجيل الطفل بأسمائهم مباشرة، قال: "ربما بعد الولادة يمكنني التنازل عنه لك في أي مكان، لا مشكلة، سآخذ المال وأسلم لك الطفل وبالإيصال سيكون الاتفاق نهائيًا، حتى لو سأل شخص من عائلته عنه ، فسوف نخبرهم بأنه مات ".

ومن جانبه، قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد التواصل معه عن القضية، إن "الطفل مع والدته في المستشفى، حيث يخضعان للحراسة، بينما يتم احتجاز الأب حتى نهاية التحقيقات".

وأشارت "عشماوي" إلى أنه من أجل ضمان سلامة الطفل، تم تشكيل فريق من خط إنقاذ الطفل لتوفير جميع وسائل الدعم للطفل وضمان عدم تعرض صحته للخطر".

وعقب الموقع أنه لم يكن هذا هو الحادث الأول الذي وضعت فيه الأسرة طفلاً للبيع؛ ومع ذلك، هذا هو أول قضية بيع طفل وهو لا يزال جنينًا.

وأوضح التقرير أن "إساءة معاملة الأطفال، سواء كانت بدنية أو نفسية، هي جريمة يعاقب عليها قانون الطفل رقم 12 لعام 1996"، وفقاً لأحمد مهران، أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية.

وأرجع هاني هلال، أمين عام التحالف المصري لحقوق الطفل، تكرار مثل هذه الحوادث إلى غياب الآليات الوطنية المستقلة التي تحمي حقوق الأطفال"، متابعًا أن "حادثة الوالدين التي تعرض بيع أطفالهم هي واحدة من أكبر الجرائم ضد الأطفال، لأنها تمثل أحد أشكال الاتجار بالبشر".