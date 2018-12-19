اليوم.. محاكمة "بديع" فى اقتحام "قسم شرطة العرب"

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محاكمة بديع

بديع

اقتحام قسم شرطة العرب

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية "أحداث قسم شرطة العرب".

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، ما هو منسوب إليهم من اتهامات.


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