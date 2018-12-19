البرادعى يوجه رسالة محرجة للعلمانيين والإسلاميين

19 ديسمبر 2018 - 11:10 ص

وجه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، دعوة للجميع بضرورة التعايش السلمي، وعدم شيطنة طرف علي حساب آخر، حتى لا يخسر الجميع.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "من السهل أن نعيش في الماضي وأن نشيطن الآخر أيًا كان توصيفه، نظام قديم - جديد، إسلامي - علماني، اشتراكي - رأسمالي، في معادلة صفرية يخسر فيها الجميع".

وتابع: "من الصعب أن ندرك - كما فعل غيرنا - أنه لا مفر من العيش معاً دون تمييز أو إقصاء في إطار صيغة توافقية، إن أردنا استشراف المستقبل"

وتفاعل عدد من رواد "تويتر"، مع تغريدة البرادعي، حيث قال علي فؤاد: "هو ده الكلام يا بوب.. يجب أن نقبل الأخر مهما اختلفنا معه فكلنا شركاء في الوطن.. و لنترك الصناديق تقرر من يحكم".

وأضاف آخر: "عندما يكون العلم أولاً لن تجد مشكلة بدون حل علمي . العلم ثم العلم ثم العلم".