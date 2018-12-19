البرادعى يوجه رسالة محرجة للعلمانيين والإسلاميين

عمرو محمد
وجه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، دعوة للجميع بضرورة التعايش السلمي، وعدم شيطنة طرف علي حساب آخر، حتى لا يخسر الجميع.
وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "من السهل أن نعيش في الماضي وأن نشيطن الآخر أيًا كان توصيفه، نظام قديم - جديد، إسلامي - علماني، اشتراكي - رأسمالي، في معادلة صفرية يخسر فيها الجميع".
وتابع: "من الصعب أن ندرك - كما فعل غيرنا - أنه لا مفر من العيش معاً دون تمييز أو إقصاء في إطار صيغة توافقية، إن أردنا استشراف المستقبل"
وتفاعل عدد من رواد "تويتر"، مع تغريدة البرادعي، حيث قال علي فؤاد: "هو ده الكلام يا بوب.. يجب أن نقبل الأخر مهما اختلفنا معه فكلنا شركاء في الوطن.. و لنترك الصناديق تقرر من يحكم".
وأضاف آخر: "عندما يكون العلم أولاً لن تجد مشكلة بدون حل علمي . العلم ثم العلم ثم العلم".
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