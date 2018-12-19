خبر غير سار من الأرصاد للمواطنين

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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية والمنتظر استمراره حتى نهاية الأسبوع لتتراوح ما بين الـ19 و20 درجة، مشيرًا إلى وجود نشاط للرياح على شمال البلاد، وتكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تصل خفيفة على القاهرة.

 وأضاف "عبد العال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، لكن من المنتظر تلاشيها مع وجود نشاط الرياح.

 وتابع أن الفترة المقبلة متوقع حدوث انخفاض أكبر في درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار، حيث إن هذه الظواهر من سمات فصل الشتاء.

 ويسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

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