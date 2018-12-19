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مرض غريب ظهر بين الجنود خلال الحرب العالمية الأولى

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الحرب العالمية

شهدت الحرب العالمية الأولى، التي حدثت مع بداية القرن العشرين، الكثير من الأسلحة الحديثة التي أعدت للقتال، حيث عرف هذا النزاع العالمي ظهور الأسلحة الكيمياوية وقاذف اللهب والدبابات، فضلاً عن ذلك سجلت هذه الملحمة استخدامًا مكثفًا وغير مسبوق على مر التاريخ لسلاح المدفعية والذي كان على موعد مع تطور هام جعله أكثر فاعلية وساهم في تحويله إلى عنصر أساسي لحسم العديد من المعارك .

في أثناء ذلك، شهدت الحرب العالمية الأولى استخدام ما يزيد عن مليار قذيفة مدفعية من قبل جميع الأطراف المتحاربة، حيث شهدت معركة فردان والتي استمرت حوالي عشرة أشهر بالشمال الشرقي لفرنسا، لوحدها حسب بعض الإحصائيات استخدام حوالي 53 مليون قذيفة مدفعية.

وبسبب هذا الاستخدام المكثف للمدفعية، سجلت الحرب العالمية الأولى انتشار مرض نفسي غريب بين الجنود خاصة أولئك المتواجدين داخل الخنادق، حيث حمل هذا الاضطراب اسم "صدمة القذائف" فعلى إثر القصف المدفعي المتواصل، عانى العديد من الجنود داخل الخنادق من الارتباك والرعاش والرهاب والشلل وكانوا غير قادرين على التحكم في أفعالهم، فضلا عن ذلك أصيب بعض الجنود بحالات متقدمة من هذا المرض الغريب تميزت بفقدانهم للسمع أو النطق، كما أصبح آخرون غير قادرين على الوقوف.

وتعود أسباب هذا المرض إلى مراكز التجنيد حيث كان الجنود في الغالب غير مؤهلين للخدمة العسكرية وخلال تواجدهم بالخنادق عاش هؤلاء المرضى في حالة رعب شديد، بسبب كثافة القصف المتواصل متخوفين من فكرة سقوط قذائف بجوارهم وتحولهم إلى أشلاء، فضلا عن ذلك تسببت أصوات القنابل التي كانت لا تنقطع في زيادة معاناة هؤلاء الجنود وإصابتهم بانهيار عصبي. وعلى حسب المسئولين البريطانيين حينها عانى الجيش البريطاني وحده عما يزيد عن 80 ألف حالة من هذا المرض النفسي خلال الحرب العالمية الأولى وقد اقتصر علاج أغلبهم بالمستشفيات على العزل وإعادة التأهيل الجسدي والنفسي والعلاج بالصدمات الكهربائية .

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