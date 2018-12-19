  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:30 ص
بحث متقدم
تفاصيل اختفاء مليارات من أموال القذافي المجمدة

ظهور نجل القذافي في سجون زامبيا

السيسي

"السيسى" يلتقى بـ 10 شركات نمساوية لبحث الاستثمار بمصر

الخطيب

الأهلي يجتمع لاعتماد عقد "لاسارتي"

محامي حسن كامي: الفنان باعني كل ممتلكاته قبل وفاته

محامي حسن كامي: "الفنان باع كل ممتلكاته لي قبل وفاته"

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

محمد فضل

محمد فضل: أنهيت التعاقد مع مدافعيّ الإسماعيلي لمصلحة الأهلي

الفيلم الإباحي

علاقة مثيرة للجدل بين عادل إمام ومصور الفيلم الإباحي بالهرم

علاء مبارك وابنة سعدة

مصورة اللقطة المحرجة لعلاء مبارك تكشف تفاصيل مثيرة

أبو تريكة

تعرف على الفرمان الذي أصدره "أبو تريكة" لمجلس الأهلي وتم العمل به

هاكرز يخترق مراسلات سرية لترامب وتفضح برقياته

عرب وعالم

ترامب
ترامب

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

هاكرز يخترق أكثر من نصف مليون جهاز أندرويد

#

رصد 13 منشأة سرية لصناعة الصواريخ بكوريا الشمالية

#

"هاكرز" تونسي يخترق موقع الأهلي وينشر هذا الخبر

#

الصين تعترف بوجود معسكرات سرية لاعتقال المسلمين

اخترق قراصنة "هاكرز" شبكة الاتصالات الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي على مدار ثلاث سنوات، وسرقوا الآلاف من البرقيات التي تكشف المخاوف الأوروبية بشأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصراعها للتعامل مع روسيا والصين، والمخاطرة باحتمال أن تعيد إيران العمل ببرنامجها النووي.

في إحدى البرقيات، وصف الدبلوماسيون الأوروبيون اجتماعا بين الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، بفنلندا، في 16 يوليو الماضي، بأنه "ناجح (على الأقل لبوتين)".

وفي محادثاتهم مع المسئولين الأمريكيين بعد اجتماع هلسنكي، وصف الدبلوماسيون الأوروبيون الجهود التي يبذلها البيت الأبيض للسيطرة على أضرار خروج ترامب عن النص خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين.

وشملت برقية أخرى، تمت كتابتها بعد اجتماع 16 يوليو ، تقريرا مفصلا وتحليلا للنقاش بين المسئولين الأوروبيين والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقارن التقرير بين شي الذي وصف الاجتماع معه بأنه "مباراة ملاكمة حرة بدون قواعد" وذلك بالمقارنة مع "بلطجة" ترامب، على حد تعبيره.

وقد جاء في تقرير للدبلوماسيين الأوروبيين عن اجتماعهم الخاص، في يوليو، مع شي، أن الرئيس الصيني تعهد بأن بلاده "لن تتعرض لبلطجة" الولايات المتحدة "حتى لو أضرت الحرب التجارية بالجميع".

ويبدون أن أحد الدبلوماسيين دون في التقرير أن "الصين لم تعد بلدا متخلفا".

وتشبه التقنيات التي استخدمها المتسللون للقرصنة على مدى ثلاث سنوات تلك التي استخدمتها وحدة النخبة في جيش التحرير الشعبي الصيني. ونسخ القراصنة البرقيات من شبكة الاتحاد الأوروبي ونشروها على موقع إنترنت مفتوح صمموه أثناء هجومهم، وفقا لشركة "Area 1 " التي اكتشفت الاختراق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "بيتزا هت" تسخر من "مورينيو": "استقبلنا طلب توظيف منه"
» تفاصيل جديدة عن ذبح واغتصاب سائحتين
» 20 لاعبًا بقائمة "سيد البلد" استعدادًا لـ "المقاولون"
» أمنية صادمة لـ"سلوى خطاب" بشأن المقاهى
» معسكر مغلق لـ"الداخلية" استعدادًا لوادي دجلة
» إغلاق سجن عمره 200 عام وسط روسيا
» الزمالك يختتم تدريباته قبل السفر لمواجهة القطن
» الكشف عن السبب الحقيقي للشيب
» شاهد .. حفل زفاف يجمع أب وابنته بالصين
» فنان شهير: هذه حقيقة دخولي السجن وكان عليا 13 حكم قضائي
» مصمم فستان الـ200 مليون جنيه: هذه حقيقة سقوط ألماس من الفستان

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون