مدبولى يطالب بسرعة انتهاء أعمال البنية التحتية لمصانع العاشر الجديدة

19 ديسمبر 2018 - 10:04 ص

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان بالأمس مدينة العاشر من رمضان للوقوف على مستجدات مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية جنوب المدينة، والذي تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية.

وطالب رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من الطرق الموصلة للمشروع، وإنارتها بالكامل، وكذا تنفيذ الخدمات المطلوبة بالمنطقة.

واستعرض المهندس عبد المنصف الرفاعي رئيس جهاز المدينة ما طرأ من تجديدات على المشروع الذي يتكون من 384 ورشة صناعية بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 454 ألف م2، مقسمة على ثلاثة مجمعات صناعية يحتوى كل منها على 128 ورشة بمساحة 702م2 للورشة الواحدة والتي تتكون من جزأين الأول مغطى بمساحة 432 م2 والثاني للتحميل بمساحة 270م2.

وأوضح أنه تم بدء تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع في 30 يوليو الماضي ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن نسب الإنجاز وصلت إلى نحو 80% للمجمع “ج” ومن المقرر الانتهاء منه آخر الشهر الجاري و40% للمجمع “ب”، بينما وصلت إلى 10% للمجمع “أ” بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال المياه والصرف وفرم الطرق بنسبة 100%، واستكمال أعمال الكهرباء على أن يتم الانتهاء منها وتوصيلها خلال 15 يومًا.