مشروع قانون أمريكي يمنح إسرائيل السيادة على الجولان

19 ديسمبر 2018 - 09:30 ص

قدم أعضاء عن الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، حيث قدم النائبان توم كوتون وتيد كروز، مشروع قانون يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

ووفقا لمشروع القانون "لا يمكن ضمان أمن إسرائيل ضد الهجمات من سوريا ولبنان دون الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان"، بالإضافة إلى ذلك ينص مشروع القانون على أن "مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة هي ضمان أمن إسرائيل".

وقال سيناتور تكساس تيد كروز في بيان "الحدود الإسرائيلية الشمالية مهددة من جانب القوات الإيرانية وفروعها في لبنان وسوريا"، وعقب رئيس حزب هنا مستقبل يائير لبيد على مشروع القانون قائلا "الاعتراف بمرتفعات الجولان هو الطريق الصحيح لأمن إسرائيل"، وفي العام الماضي، قاد لابيد حملة سياسية للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان والتقى بالسيناتور توم كوتون، أحد رعاة الاقتراح قبل 6 أشهر.