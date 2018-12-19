البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

19 ديسمبر 2018 - 09:30 ص

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إنه لا يوجد منطق لدعم الوقود خاصة البنزين لأن الدعم يذهب للمقتدرين فقط، مؤكدًا أنه يوجد إصلاح اقتصادي حقيقي دون رفع الدعم.

وشدد البشير على أهمية وجود خدمة مدنية مؤهلة ومنضبطة تحكمها قوانين بوصفها الجهة التي تخطط وتتولى التنفيذ.

وأضاف خلال الاجتماع التاسع للهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني، أن السودان رغم الحصار المستمر لأكثر من 20 عاما وفقدان عائدات النفط التي كانت تشكل 90% من الصادرات و40% من الموازنة، ظل متماسكا ومحافظا على استقراره ويتمتع باقتصاد راكز.

ووفقًا بيان صدر عن الرئاسة السودانية فإن الدولة ماضية في دعم الخدمات الضرورية بما فيها توفير العلاج المجاني لعدد من الأمراض المستعصية وعلاج الأطفال وحالات الطوارئ، بجانب دعم 292 صنفًا من الأدوية.

وأكد معتز موسى رئيس الوزراء السوداني، أن الاقتصاد السوداني يعتبر من أقوى وأفضل الاقتصاديات في المنطقة وأكثرها حيوية وقدرة على التجدد والنمو.

وأوضح أن نسبة الوفرة في كل أنواع الأدوية تتراوح بين 92 % إلى 100 %خاصة الأدوية المنقذة للحياة التي يعنى بها الصندوق القومي للدواء والمتوفرة مجانًا، مشيرًا إلى أن المشكلة في الأدوية تكمن في المستوردة منها التي ارتفع سعرها نتيجة لزيادة سعر الدولار الرسمي إلى 47.5 جنيه، مؤكدًا التوصل إلى حلول مرضية مع غرفة مستوردي الأدوية.

وعن العجز في السيولة قال إنه بسبب استمرار نمو الاقتصاد بأكثر من 5 % سنويا، والنمو التراكمي إلى 100 مليار جنيه في ظل وجود فئات نقدية صغيرة يصل أعلاها إلى دولار واحد.