  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:27 ص
بحث متقدم
دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

محمد فضل

محمد فضل: أنهيت التعاقد مع مدافعيّ الإسماعيلي لمصلحة الأهلي

الفيلم الإباحي

علاقة مثيرة للجدل بين عادل إمام ومصور الفيلم الإباحي بالهرم

علاء مبارك وابنة سعدة

مصورة اللقطة المحرجة لعلاء مبارك تكشف تفاصيل مثيرة

كامي

ماذا قال "حسن كامي" لشقيقته قبل بضع ساعات من وفاته؟

أبو تريكة

تعرف على الفرمان الذي أصدره "أبو تريكة" لمجلس الأهلي وتم العمل به

تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين على "فوتوسيشن" محمد صلاح

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

"النقل" تكشف معلومة هامة عن تذكرة مترو مصر الجديدة

نتنياهو

إسرائيل تهدد الشرق الأوسط بهذا الأمر الخطير

أصغر عروسين

"القومي للطفولة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن زواج الأطفال

على مسؤولية "زكي"

محمد فضل: أنهيت التعاقد مع مدافعيّ الإسماعيلي لمصلحة الأهلي

الرياضة

محمد فضل
محمد فضل

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الأهلي يتراجع عن ضم نجم «المقاولون»

#

نجم منتخب مصر: الأهلي اقترب من التعاقد معي

#

رسميا .. جوزيه يبدأ قيادة الأهلي عقب المباراة المقبلة

#

الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك "المعروض عليه" لسبب غريب

محمد فضل

باهر المحمدى

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي مفاجأة من العيار الثقيل ، مؤكدًا أن الكابتن محمد فضل - مدير التعاقدات السابق في الأهلي - أبلغه بانتقال مدافعيّ الإسماعيلي للأهلي .

وقال "زكي" في مقطع فيديو عبر صفحته بـ"يوتيوب" : "كابتن محمد فضل أبلغني أن الأهلي أنهى تعاقده مع محمود المتولي وباهر المحمدي - مدافعي نادي الإسماعيلي - مع مسؤول له سلطة القرار بالدراويش".

وأضاف: "أخبرني أيضًا أنه لا يتبقى للأهلي سوى تفعيل العقد ودفع الأموال ووقتها ينتهي كل شيء".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن السبب الحقيقي للشيب
» شاهد .. حفل زفاف يجمع أب وابنته بالصين
» فنان شهير: هذه حقيقة دخولي السجن وكان عليا 13 حكم قضائي
» مصمم فستان الـ200 مليون جنيه: هذه حقيقة سقوط ألماس من الفستان
» تعليق مثير للجدل من تامر أمين على صور محمد صلاح
» بعد إعلان طلاقهما .. مجدي الهواري يثير الجدل بصورة مع غادة عادل
» السعودية تجمع نحو 13 مليار دولار من تسويات "الفساد"
» وزير التعليم العالي يكشف حقيقة إلغاء التنسيق
» طلبات الجن «أوامر عند النصابين»
» تعليق ناري لمدرب العين بعد التأهل لنهائي المونديال
» خبير يكشف: هذه هي مشكلة مصر الأساسية

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون