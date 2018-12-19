تعرف على الفرمان الذي أصدره "أبو تريكة" لمجلس الأهلي وتم العمل به

19 ديسمبر 2018 - 05:26 ص

كشف الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - عن دور أسطورة الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة في الإطاحة بهيثم عرابي - مدير التعاقدات - من الأهلي .



وقال "حتحوت" في برنامجه المذاع على "صدى البلد" : "بعد قبول استقالة حسام غالي ومحمد فضل ، تدخل عدد من أعضاء مجلس الإدارة واستنكروا أن ينحاز المجلس لعرابي على حساب فضل وغالي الذين هما من أبناء النادي الأهلي ، فاقتنع محمود الخطيب - رئيس النادي - بضرورة رحيل الثلاثي فضل وغالي وعرابي".



وأضاف: "لكن عدد من نجوم النادي الأهلي تدخلوا في الأزمة أبرزهم كابتن محمد أبو تريكة - أسطورة النادي - واتصل بعدد من المسؤولين في النادي وتساءل مستنكرًا: "كيف يستمر هيثم عرابي في الأهلي بعدما سمعتوه من تصريحات تدين هذا الشاب ؟ .. سيكون من الصعب أن تبقوا على هيثم عرابي بعدما تخليتم عن فضل وغالي والأفضل أن يرحل الكل" .. مؤكدًا أن مجلس الإدارة اقتنع برأي أبو تريكة.



