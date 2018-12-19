» السعودية تجمع نحو 13 مليار دولار من تسويات "الفساد"

19 ديسمبر 2018 - 12:20 ص

أعلن مسؤول سعودي، الثلاثاء، جمع نحو 13 مليار دولار من تسويات مع الموقوفين بتهم الفساد.



ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، عبر حسابها الموثق بـ"تويتر"، عن وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، قوله إن "50 مليار ريال (نحو 13 مليار دولار) حصلتها الخزينة من تسويات الفساد هذا العام"، دون تفاصيل أكثر.



وفي سابقة لم يشهدها تاريخ المملكة، أوقفت السلطات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أكثر من 200 شخص، بينهم 11 أميرا، و4 وزراء كانوا على رأس عملهم آنذاك، وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون".

