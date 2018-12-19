إزالة 1.5 طن قمامة من النيل في 3 ساعات

قال مصطفى حبيب، مؤسس مبادرة "VERY NILE" لتنظيف النيل إن المبادرة استطاعت بـ250 متطوع فقط، رفع 1.5 طن قمامة من النيل.
وأضاف "حبيب" ، في مداخلة تليفونية مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن فكرة تأسيس المبادرة جاءت أثناء سيره وأصدقائه بمنطقة الزمالك بجوار النيل، حيث أخذوا القرار بأن يفعلوا شيئاً لتنظيف النيل.
وأوضح مؤسس مبادرة "VERY NILE" لتنظيف النيل، أن نهر النيل من أهم الأشياء في بلدنا وهو شريان الحياة الذي يجب الحفاظ عليه، مؤكداً أن عدد المتطوعين في الحملة وصل إلأي 250 متطوعاً، وكان هناك الكثير من الأشخاص الذين ابدوا رغبتهم في المشاركة، إلا أنه لم تكن لدينا الإمكانية الكافية لاستيعاب كل الراغبين في المشاركة.
وأكد "حبيب"، أن الحملة من خلال 250 متوطعاً استطاعت رفع أكثر من 1.5 طن قمامة في 3 ساعات فقط.