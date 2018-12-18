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تويتر يحذر من نشاط غير معتاد على منصته

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حملة تطهير تويتر
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المصريون ووكالات

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حذر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي من وجود نشاط غير معتاد من جانب الصين والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بخلل في قائمة المساعدة والدعم بالموقع.
واكتشف تويتر هذا الخلل في الخامس عشر من الشهر الماضي وقام بإصلاحه في اليوم التالي.
وأوضح الموقع أن الخيار الذي كان موجودا في القائمة كان يتيح إمكانية التعرف على مفتاح الهاتف الخاص بالدولة التي يوجد فيها المستخدم ومدى تفعيل حسابه.
وأكد تويتر أن مستخدمين من دولتين قاموا بإرسال كميات هائلة من الاستفسارات باستخدام هذا الخيار إلى الموقع وهو ما جعل الإدارة تشك في وجود أنشطة جماعية ترعاها حكومات في هذا الصدد.
وأكد تويتر ان الأشخاص الذين تعرضت حساباتهم للاختراق باستخدام هذا الخيار تم إخطارهم مشيرا إلى أنه لم يتم تسرب أي أرقام هواتف أو معلومات أخرى عن المستخدمين.
وانخفضت القيمة السوقية لسهم شركة تويتر في البورصة بما يقترب من 7 في المائة مع بدء تعاملات الأسبوع يوم الإثنين.
وتزامن ذلك مع إعلان مجلس الشيوخ الأمريكي تقريرا يتهم روسيا باستخدام كل وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الانتخابات الرئاسية الامريكية الأخيرة.

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