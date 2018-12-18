  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:54 ص
بحث متقدم
تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين على "فوتوسيشن" محمد صلاح

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

"النقل" تكشف معلومة هامة عن تذكرة مترو مصر الجديدة

نتنياهو

إسرائيل تهدد الشرق الأوسط بهذا الأمر الخطير

أصغر عروسين

"القومي للطفولة" يفجر مفاجأة مدوية بشأن زواج الأطفال

كمال الهلباوي

نكشف تفاصيل أحدث عرض من «الهلباوي» لـ«الإخوان»

زياد بهاء الدين

بهاء الدين: تصرف "ندل" من طاقم "مصر للطيران"

الملتحي الراقص ينفي علاقته بحزب النور

«الدعوة السلفية» تتبرأ من «الملتحي الراقص»: «يعاني من مرض نفسي»

الهرم

صاحب فيديو الهرم الإباحي تأثر بفيلم «التجربة الدنماركية»

حسن البنا

«الإخوان» كانت تعتبر الكفاح ضد الاستعمار أعمال عنف

سليم عزوز يدعو علي صفوت حجازى

حرب تكسير عظام بين إعلاميّ الإخوان.. هذه الجولة الأحدث

بالفيديو..

تعليق ناري لـ تامر أمين على "فوتوسيشن" محمد صلاح

آخر الأخبار

تامر أمين
تامر أمين

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق صادم لـ ريهام سعيد على محمد صلاح.. لن تصدق ما قالته

#

بسبب «صلاح».. إبراهيم سعيد يهاجم حفيظ دراجي

#

شاهد.. انفجار لمبة داخل أستوديو تامر أمين على الهواء

#

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة.. تعرف عليها

علق الإعلامي تامر أمين، على الضجة التي أثيرت على جلسة التصوير التي أجراها اللاعب محمد صلاح لصالح مجلة عالمية بعدد من الأزياء المختلفة، قائلا: "ماحبتش اللبس.. ودي أذواق".
وأوضح "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، إلى أن من يدقق في مقطع الفيديو الذي أذيع لجلسة التصوير، سيجد أن محمد صلاح نفسه اعترض على ظهوره بقميص مفتوح دون وجود "تيشرت" أسفله، مضيفا: "محمد صلاح قالهم هطلع كده، من غير بطانة".
وأضاف "أمين" أن محمد صلاح لن يرتدي الملابس التي ظهر بها في جلسة التصوير في حياته العادية، مضيفا: "على العموم إحنا آسفين يا صلاح".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير التعليم العالي يكشف حقيقة إلغاء التنسيق
» طلبات الجن «أوامر عند النصابين»
» تعليق ناري لمدرب العين بعد التأهل لنهائي المونديال
» خبير يكشف: هذه هي مشكلة مصر الأساسية
» قرار حاسم من "البشير" تجاه السعودية
» هذا ما قاله "ترامب" لـ "أردوغان" بشأن "غولن"
» في كلمة للشعب.. "سلمان" يعلن تفاصيل "الحدث الأكبر"
» «الدعوة السلفية» تتبرأ من «الملتحي الراقص»: «يعاني من مرض نفسي»
» «خالد عيسى» يقود العين لنهائي كأس العالم للأندية
» داعية سلفي يصف «الرومي» بـ«أمير الإلحاد»
» تفاصيل لقاء "السيسي" مع الرئيس التنفيذي للبنك الدولي

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون