"النقل" تكشف معلومة هامة عن تذكرة مترو مصر الجديدة

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الدكتور هشام عرفات، وزير النقل
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مصر وقعت عقدًا بشأن توريد 4 ماكينات خاصة بتغيير قضبان السكك الحديدية.
وأوضح "عرفات، خلال لقائه على قناة صدى البلد «غيرنا 360 كيلو متر من السكك الحديدية منذ 2014، ومتبقي 750 كيلو متر»، مشيرا إلى أن تغيير كيلو متر السكك الحديدية يتكلف حوالي 7 ملايين جنيه.
وأشار «عرفات» إلى أن «الماكينات التي سيتم توريدها من النمسا ستساعد في تغيير قضبان السكك الحديدية»، لافتا إلى أن سيتم استلام الماكينات من النمسا خلال 14 شهرا.
وأردف «عرفات»: «نأمل الانتهاء من تغيير الـ 720 كيلو متر من قضبان السكك الحديدية خلال 2020»، معلقاً «خطوط السكك الحديدية لم تتغير منذ 65 عاماً».
وتابع وزير النقل  أن تكلفة الماكينات التي سيتم توريدها من النمسا ستصل إلى 8.8 مليون يورو»، لافتا إلى أنه تم إهمال النقل النهري خلال السنوات الماضية. وتابع «نحرص على تطوير النقل النهري، وانتهينا من عمليات التكريك من الأقصر إلى أسوان» .
وبشأن ما يتردد عن اعتزام وزارة النقل زيادة أسعار تذاكر المترو، أكد أن الوزارة لم تقترب من أسعار تذاكر الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، معلقاً «مش عارف ليه الناس قلقانة، الجديد هنحاسبه بطريقة مختلفة عن القديم خط مصر الجديدة سيقدم خدمة جيدة بسعر يختلف عن الخطوط الأخرى»، مشيرًا إلى أن المترو سيستغرق 35 دقيقة فقط من نادي الشمس حتى العتبة.


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