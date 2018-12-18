» خبير يكشف: هذه هي مشكلة مصر الأساسية

أكد الدكتور محمد عادل الغندور، الخبير الزراعي، إن «مشروع المليون ونصف فدان يعمل على قدم وساق، وهناك مشكلات كثيرة تم حلها في المشروع من أجل إنجاز العمل حتى 2030».
وأوضح "الغندور" في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «شركة الريف المصري بدأت بيع الأراضي في أنحاء مصر، من أجل إنجاز المطلوب، وهناك أراضي تعتمد على المياه الجوفية».
وأضاف "الغندور" أنه «منذ 1984 حتى 2006 فقدت مصر حوالي مليون فدان زراعي نتيجة البناء عليه، ومن وقت ثورة 25 يناير فقدنا حوالي 270 ألف فدان، وهناك قوانين تمنع البناء على الأرض الزراعية، ولكنها ليست كافية».
وأشار الخبير الزراعي إلى أن «85 % من أراضي المليون ونصف فدان قائمة على المياه الجوفية، ومشكلة مصر الأساسية هي الانفجار السكاني غير المسبوق، ونحن نستورد 70 % من طعامنا بعدما كنا نصدر القمح قبل ثورة 52».