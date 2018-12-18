» خبير يكشف: هذه هي مشكلة مصر الأساسية

18 ديسمبر 2018 - 11:00 م

أكد الدكتور محمد عادل الغندور، الخبير الزراعي، إن «مشروع المليون ونصف فدان يعمل على قدم وساق، وهناك مشكلات كثيرة تم حلها في المشروع من أجل إنجاز العمل حتى 2030».



وأوضح "الغندور" في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «شركة الريف المصري بدأت بيع الأراضي في أنحاء مصر، من أجل إنجاز المطلوب، وهناك أراضي تعتمد على المياه الجوفية».

