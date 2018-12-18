ترامب يتهم "فيسبوك" و"جوجل" و"تويتر" بهذا الأمر الخطير

18 ديسمبر 2018 - 10:50 م

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، شركات "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" التكنولوجية العملاقة بالتحيز ضده لصالح الديمقراطيين.



وفي تغريدة عبر تويتر، قال ترامب: "فيسبوك وتويتر وغوغل تنحاز إلى الديموقراطيين.. أمر سخيف".

وأضاف: "إن (مسؤولي) تويتر في واقع الأمر جعلوا متابعة حسابي أكثر صعوبة على المستخدمين، وحذفوا الكثير من الأسماء وعملوا على إبطاء وتيرة تزايد المتابعين".

وكان ترامب هاجم الشركات الثلاث في أغسطس/آب الماضي، وقال إنها "تقمع" أصوات المحافظين.



كما سبق أن اتهم الرئيس الأمريكي "غوغل" بـ"إخفاء المعلومات والأخبار الجيدة" الخاصة به وتنشر "السلبية" فقط، وهو ما نفته الشركة.



ومؤخرًا كثّف ترامب هجومه على وسائل الإعلام في البلاد، واصفًا عددًا منها بـ"أعداء الشعب".

