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البيت الأبيض:

هذا ما قاله "ترامب" لـ "أردوغان" بشأن "غولن"

عرب وعالم

ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان

المصريون ووكالات

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أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأن واشنطن تنظر في إمكانية تسليم "فتح الله غولن" زعيم التنظيم الإرهابي المسؤول عن تدبير انقلاب فاشل في 2016.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات صحيفة نقلها إعلام أمريكي، إن ترامب أبلغ الرئيس أردوغان بأنه "سينظر في إمكانية تسليم غولن".
وأضافت ساندرز "حتى الآن قال الرئيس (ترامب) إنه سينظر في المسألة، لكنه لم يتعهد بذلك (التسليم)".
والأحد، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن ترامب أبلغ الرئيس أردوغان بأن واشنطن تدرس ترحيل "غولن".
جاءت ذلك خلال مشاركته في جلسة أقيمت على هامش "منتدى الدوحة" الـ 18 في قطر.
وتابع: "الرئيس الأمريكي، قال للرئيس رجب طيب أردوغان، خلال آخر لقاء بيننا في بوينس آيرس (على هامش قمة مجموعة العشرين)، إنهم يدرسون هذا الموضوع (..) ولكن يجب أن نرى خطوات ملموسة".
ويقيم زعيم التنظيم الإرهابي، في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب أنقرة واشنطن بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة. -

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